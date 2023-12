Die Zinsexplosion, die schwierige Wirtschaftslage und der Rückgang des M&A-Geschäfts stellen auch die Anbieter von Private-Debt-Finanzierungen - die großen Gewinner der Nullzinsphase - vor große Herausforderungen. 2023 sei kein leichtes Jahr für die Finanzierer von Private-Equity-Deals gewesen, räumt Lars Hagemann, Private-Debt-Investor und Head of Structured Finance von Berenberg, im Gespräch mit FINANCE-TV ein: "Banken und Private-Debt-Geber haben in gleichem Maße mit der aktuellen Situation zu kämpfen. Bei neuen Finanzierungen sehe ich im Moment aber die Private-Debt-Anbieter leicht im Vorteil." Dies könnte Signalwirkung haben: "Wir haben im November und Dezember sehr viele neue Transaktionen anlaufen sehen. Und an Private Debt zur Finanzierung dieser Transaktionen wird es nicht mangeln", berichtet Hagemann im Gespräch. Wo die neuen Schallmauern beim Leverage liegen und ob Private-Equity- und Private-Debt-Anbieter im nächsten Jahr mehr oder weniger Krisenfälle in ihren Portfolios verbuchen müssen als 2023 - das Private-Debt-Update von FINANCE-TV.