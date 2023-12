Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN DE000A1681X5/ WKN A1681X):Im Vorfeld der morgen stattfindenden Hauptversammlung informiert die Gesellschaft über den Stand der Verhandlungen mit einer chinesischen Geschäftsbank über die Vergabe einer neuen Betriebsmittelkreditlinie in Höhe von 10,0 Mio. Euro. Die Linie soll maßgeblich durch den Großaktionär der SINGULUS TECHNOLOGIES, die Triumph Science and Technology Group Co Ltd, China (CNBM/Triumph), garantiert werden. Derzeit steht die finale Kreditzusage der Bank noch aus. Die Gesellschaft geht derzeit davon aus, dass die Erteilung der Kreditzusage kurzfristig erfolgen kann, weil die Garantie von CNBM/Triumph bereits zugesagt wurde. ...

