München (ots) -- Telekom als TV-Rechteinhaber, Netzausrüster und nationaler Sponsor bei der UEFA EURO 2024- Alle 51 Spiele der UEFA EURO 2024 live und in UHD-Qualität nur bei MagentaTV, davon 5 exklusivDie wichtigsten Entscheidungen der UEFA EURO 2024 gibt es ab dem 14. Juni nur bei MagentaTV live: alle 51 EM-Partien, davon fünf Exklusivspiele. Nun hat die Deutsche Telekom als Inhaber der TV-Rechte in Deutschland die ersten drei exklusiven Spiele festgelegt: Demnach werden die Entscheidungen in der deutschen Gruppe A exklusiv nur bei MagentaTV gezeigt.Am ersten Gruppen-Spieltag heißt die Partie Ungarn gegen Schweiz (Samstag, 15. Juni 2024) - nach dem EM-Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland am 14. Juni gleich ein durchgängiges Fußball-Wochenende nur bei MagentaTV.Zum Vorrunden-Abschluss am 23. Juni 2024 wird Schottland gegen Ungarn exklusiv gezeigt. Parallel dazu läuft an jenem Sonntagabend Deutschland gegen Schweiz live. Diese Partien bietet MagentaTV als Einzelspiel und in der Konferenz an.Slowenien gegen Serbien aus der Gruppe C (mit England und Dänemark) ist ebenfalls als Exklusivspiel am Donnerstag, 20. Juni, fixiert worden. Offen sind noch zwei exklusive Partien bei MagentaTV: Eine zum Abschluss der Gruppen-Phase sowie ein Achtelfinale. Beide werden im Laufe des Turniers ausgewählt."Das ist ein sehr spannendes und interessantes Exklusivpaket neben allen Live-Spielen bei MagentaTV. Unser Fokus bei der Auswahl galt der deutschen Gruppe mit der Konkurrenz aus Ungarn, Schweiz und Schottland. Die Qualität dieser Teams und die Ausgewogenheit der Stärken versprechen viel Spannung. Ab dem Start der UEFA EURO 2024 mit Deutschland gegen Schottland am 14. Juni wird nahezu schon in der Gruppenphase jede Partie zum K.O.-Spiel. Slowenien gegen Serbien hat in der Gruppe mit Vize-Europameister England ebenso bereits den Charakter einer Vorentscheidung um den Achtelfinaleinzug", sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom.Er verrät zudem erste Planungen zu den Programmstarts der Einzelspiele bei MagentaTV: "Grundsätzlich eröffnen wir 90 Minuten vor dem Anstoß die Live-Berichterstattung mit ausführlichen Analysen und Features der Teams sowie der Protagonisten. Zum Abschluss der Gruppenphase werden wir an allen vier Spieltagen zusätzlich eine Konferenz mit den jeweiligen Parallelpartien zeigen."Die Telekom hält für Deutschland die Übertragungsrechte der Europameisterschaft 2024 und hat sich mit den Partnern ARD, ZDF und RTL auf Sublizenzen geeinigt. Fünf Spiele verbleiben exklusiv bei MagentaTV, der TV-Plattform der Telekom. MagentaTV zeigt als einziger deutscher Anbieter alle Spiele der UEFA EURO 2024 (14. Juni bis 14. Juli 2024) mit insgesamt 51 Spielen.Die Telekom hat ihr breites EM-Engagement im Bereich Sponsoring, als Partner zum Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie einen ersten Teil des EURO2024-Teams bei MagentaTV bereits am 01. Dezember in Hamburg bekannt gegeben. Neben Moderator Johannes B. Kerner wurden dabei Tabea Kemme und Michael Ballack sowie Reporter Wolff-Christoph Fuss als Top-Team bei MagentaTV vorgestellt (Medieninformation (https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/uefa-euro-2024-tm-telekom-praesentiert-magentatv-1054488)).EURO2024 - Exklusivspiele MagentaTV (3 von 5 fixiert):Gruppe A - 1. Spieltag:Samstag, 15. Juni 2024, Anstoß 15 Uhr: Ungarn - SchweizGruppe C - 2. Spieltag:Donnerstag, 20. Juni 2024, Anstoß 15 Uhr: Slowenien - SerbienGruppe A - 3. Spieltag, letzter Vorrunden-Spieltag (parallel zu Deutschland - Schweiz):Sonntag, 23. Juni 2024, Anstoß 21 Uhr: Schottland - UngarnAlle Informationen zu den Spielen und MagentaTV-Angeboten gibt es hier: https://www.telekom.de/euro2024