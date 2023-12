Privatvermögen als Haupttreiber für das Anlegerwachstum in der Region

LONDON, Dec. 14, 2023, der weltweit führende Anbieter von Daten, Tools und Erkenntnissen zu alternativen Anlagen, seinen Preqin Territory Guide: Private Capital in DACH 2023 veröffentlicht. Der Bericht zeigt, dass sowohl Deutschland als auch die Schweiz inzwischen mehr als 100 Mrd. EUR an verwalteten Vermögenswerten (AUM) haben. Damit steigt das gesamte AUM der in der DACH-Region* ansässigen Fondsmanager im Oktober 2023 auf 238 Mrd. EUR, was einem Wachstum von über 140 % seit 2018 entspricht.?



Der Bericht geht der Frage nach, wie sich die DACH-Region für privates Kapital öffnet. Dieser Aufwärtstrend hängt jedoch vom deutschen Mittelstand ab, der in der Regel zögerlich war, in die privaten Märkte zu investieren. Dies ändert sich jedoch und wird sich fortsetzen müssen, damit Deutschland Frankreich und das Vereinigte Königreich überholen kann.

Anzahl der Family Offices steigt seit 2018 um 140 % ?

Die Zahl der Family Offices, die aktiv in privates Kapital investieren, ist in den fünf Jahren seit 2018 um über 140 % gestiegen und wird von 169 auf 415 im Jahr 2023 anwachsen. Dieses Wachstum konzentriert sich vor allem auf Deutschland, wo die Zahl der privaten Kapitalanleger im gleichen Zeitraum um fast 70 % gestiegen ist.??

Anzahl der aktiven GPs in DACH verdoppelt sich

Das Privatkapital in der DACH-Region holt gegenüber seinen wirtschaftlichen Konkurrenten auf. Die Zahl der aktiven GPs in der Region hat sich innerhalb von fünf Jahren mehr als verdoppelt, von 986 im Jahr 2018 auf 2.084 bis Ende Oktober 2023. Das dynamischste Wachstum bei den Fondsmanagern findet im Bereich Private Equity und Venture Capital statt. Bei Private Equity ist die Zahl der Fondsmanager um 90 % gestiegen (von 669 auf 1267), während sich die Zahl bei Venture Capital verdoppelt hat (von 471 auf 1006).?

Bis Ende September 2023 wurden 24 private Kapitalfonds mit einem Volumen von 6,6 Milliarden Euro geschlossen, und diese Zahl wird bis Ende Q4 2023 voraussichtlich weiter steigen. Im gleichen Zeitraum wurden 30 Fonds mit einem Gesamtwert von 2,7 Mrd. EUR im Jahr 2021 geschlossen und 41 mit einem Gesamtwert von 4,7 Mrd. EUR im Jahr 2022. Bis September 2023 wurden 15 weitere VC-Fonds mit einem Volumen von 2,3 Mrd. EUR geschlossen, und die Zahlen für das Gesamtjahr werden wahrscheinlich die von 2021 übertreffen, als der globale Markt am stärksten war.??

Es wird erwartet, dass Deutschland, die größte Volkswirtschaft der DACH-Region (und Europas), im Jahr 2024 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren wird. Private-Equity-Fondsmanager in ganz Europa suchen Zugang zu mittelständischen Unternehmen, die die wirtschaftlichen Bausteine des Landes bilden, über 99 % der Unternehmen ausmachen und für 58,5 % aller geschaffenen Arbeitsplätze verantwortlich sind**.



David Dawkins, Hauptautor des Berichts, bei Preqin dazu"GPs lassen sich in der DACH-Region nieder, um ein reichhaltiges Angebot an Möglichkeiten zu nutzen. Deutschlands sagenumwobener Mittelstand scheint seine Einstellung geändert zu haben, wenn es um privates Kapital geht, und wir gehen davon aus, dass der Dealflow mit zunehmender Reife des Marktes allmählich dem von Frankreich und Großbritannien ähneln wird."?

Weitere wichtige Erkenntnisse aus dem Territory Guide von Preqin: Private Capital in DACH 2023 sind:?

Private Debt: Die Mittelbeschaffung nimmt stetig zu, da sich angesichts der sich entwickelnden Wirtschaftslage neue Möglichkeiten ergeben. Im Jahr 2021 wurden 8 Fonds mit 1,4 Mrd. EUR geschlossen, 2022 dann 7 mit 3,1 Mrd. EUR. Bis zum Ende des 3. Quartals 2023 wurden 4 Fonds mit 4 Mrd. EUR geschlossen.





Die Mittelbeschaffung nimmt stetig zu, da sich angesichts der sich entwickelnden Wirtschaftslage neue Möglichkeiten ergeben. Im Jahr 2021 wurden 8 Fonds mit 1,4 Mrd. EUR geschlossen, 2022 dann 7 mit 3,1 Mrd. EUR. Bis zum Ende des 3. Quartals 2023 wurden 4 Fonds mit 4 Mrd. EUR geschlossen. Immobilien: Im Jahr 2021 wurden 41 Fonds geschlossen, die insgesamt 7,9 Mrd. EUR umfassten. Im darauffolgenden Jahr sank diese Zahl jedoch auf 17, die 2,7 Mrd. EUR einnahmen. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 ging die Zahl dann wieder zurück, da 7 Fonds 1,5 Mrd. EUR einnahmen.?





Im Jahr 2021 wurden 41 Fonds geschlossen, die insgesamt 7,9 Mrd. EUR umfassten. Im darauffolgenden Jahr sank diese Zahl jedoch auf 17, die 2,7 Mrd. EUR einnahmen. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 ging die Zahl dann wieder zurück, da 7 Fonds 1,5 Mrd. EUR einnahmen.? Private Equity: Die verwalteten Vermögen in der DACH-Region beliefen sich Ende 2022 auf 32,3 Mrd. EUR, nachdem sie ein Jahr zuvor auf 26,6 Mrd. EUR gestiegen waren - die neuesten verfügbaren Daten zum verwalteten Vermögen.



ENDE#

Für weitere Informationen und um ein vollständiges Exemplar des Berichts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Dawn Bowles unter dawn.bowles@preqin.com

____________

Hinweise für Redakteure

* Die DACH-Region umfasst Deutschland, Österreich und die Schweiz.

**Zitiert von Deutsche Börse: https://deutsche-boerse.com/dbg-en/our-company/knowledge/financial-market-know-how/mittelstand#:~:text=For%20the%20German%20government%2C%20all,up%20to%20%E2%82%AC43%20million

Preqin First Close - Täglicher Newsletter ?

?

Um unseren täglichen Newsletter mit den wichtigsten Kennzahlen, Fondsnachrichten, Trends und Research zu alternativen Anlagen zu erhalten, melden Sie sich hierfür Preqin First Close an.