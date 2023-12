NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Flutter von 15700 auf 16300 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ihre Schätzungen und Bewertungen für Europas Freizeitbranche seien nun etwas konservativer als bisher, schrieb Analystin Estelle Weingrod in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf 2024. Zudem verschiebe sie den Bewertungszeitraum um ein Jahr auf Ende 2025. Im Glücksspielsegment sei sie nach dem überraschend schwierigen Jahr 2023 jetzt selektiver als zuvor und bevorzuge Opap und Lottomatica. Beide Unternehmen hätten bessere Aussichten als Flutter. Die Iren dürften trotz ihrer Marktführerschaft in wichtigen Regionen auch im ersten Halbjahr 2024 mit einem schwierigen Umfeld zu kämpfen haben./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2023 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2023 / 00:15 / GMT





ISIN: IE00BWT6H894

