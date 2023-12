DJ PTA-Adhoc: MVV Energie AG: Erhöhung der ordentlichen Dividende sowie Ausschüttung einer einmaligen Sonderdividende

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Mannheim (pta/14.12.2023/08:50) - Mit einem Adjusted EBIT von 880 Mio Euro (Vorjahr 353 Mio Euro) erwirtschaftete die MVV Energie AG (ISIN: DE000A0H52F5; WKN: A0H52F) im Geschäftsjahr 2023 (1. Oktober 2022 - 30. September 2023) einen markanten Höchstwert für MVV. Auch das bereinigte operative Ergebnis - also ohne Veräußerungsgewinne - konnte mit 747 Mio Euro die letzte Prognose von 650 - 720 Mio Euro übertreffen.

Vorstand und Aufsichtsrat von MVV schlagen der Hauptversammlung 2024 deshalb eine Erhöhung der ordentlichen Dividende um 0,10 Euro auf 1,15 Euro je Aktie sowie - aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der MVV und ihrer Vorgängergesellschaften im Jahr 2023 und der außerordentlichen Ergebnisentwicklung - die Ausschüttung einer einmaligen Sonderdividende in Höhe von 0,30 Euro je Aktie vor.

Das vollständige Jahresergebnis stellt MVV am 14. Dezember 2023 im Rahmen ihrer diesjährigen Bilanz-Pressekonferenz und der anschließenden Analystenkonferenz vor. Die Hauptversammlung des Energieunternehmens findet am 8. März 2024 statt.

Marc Speicher Kommissarischer Bereichsleiter Finanzen und Investor Relations T +49 621 290 31 88 m.speicher@mvv.de

Aussender: MVV Energie AG Adresse: Luisenring 49, 68159 Mannheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Frank Nagel Tel.: +49 621 290-0 E-Mail: f.nagel@mvv.de Website: www.mvv-energie.de

ISIN(s): DE000A0H52F5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

