Für den angeschlagenen chinesischen Immobilienriesen zeichnet sich ein Lichtblick ab. Laut MarketWatch hat offenbar eine Tochterfirma die Beteiligung an der Zhuhai Wanda Commercial Management Group, einem Betreiber eines Gewerbezentrums, veräußern können. Den dadurch liquidierten Betrag in Höhe von 3,07 Mrd. Yuan (428 Mio. $) will man nun nutzen, um den Schuldenberg anzugehen. Das ist auch gut so. Denn in den letzten Wochen machte COUNTRY GARDEN immer wieder von sich reden, weil der Konzern einige Anleihen und Kredite nicht begleichen konnte. Im Oktober kam es dann zu einem Zahlungsausfall. Stand Ende Juni belaufen sich die Verbindlichkeiten des Immobilienunternehmenslaut MarketWatch auf etwa 15,2 Mrd. $. Das jetzige Vorgehen kam an der Börse gut an - die Aktie gewinnt in Hongkong zeitweise 1,30 %. Auch die Aktie der Tochter - COUNTRY GARDEN SERVICES - konnte zulegen, zuletzt um 2,11 %. Wenigstens etwas!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



