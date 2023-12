Der DAX schafft es erstmals über die Marke von 17.000 Punkten und damit auf ein neues Allzeithoch. Das treibt den Index jetzt an: Die Aussicht auf bald wieder deutlich sinkende Leitzinsen hat den DAX am Donnerstag erstmals über die runde Marke von 17 000 Punkten katapultiert. Der Leitindex kletterte um 1,4 Prozent auf 17 002 Punkte und setzte so seine jüngste Rekordjagd fort. Im Zuge seiner Jahresendrally vom Tief seit Oktober hatte der Leitindex ...

