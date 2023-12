Der niederösterreichische Versorger EVN (ISIN: AT0000741053) will der Hauptversammlung am 1. Februar 2024 eine Dividende in Höhe von 0,52 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022/23 vorschlagen. Zusätzlich soll eine Sonderdividende von 0,62 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,52 Euro. Dividendenzahltag ist der 9. Februar 2024. Ex-Dividendentag ist der 6. Februar 2024. Beim derzeitigen ...

