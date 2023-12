US-Inflation sinkt kaum - na und?! von Sven Weisenhaus Die Rally an den Aktienmärkten hat sich aus meiner Sicht inzwischen fast vollständig von fundamentalen Entwicklungen entkoppelt. Bislang galt das Argument, dass die Anleger auf baldige Leitzinssenkungen setzen. Denn die Ölpreise sind eingebrochen, wodurch der Inflationsdruck nachlässt. Also können die Notenbanken ihre restriktive Geldpolitik bald schrittweise aufgeben. Und vor diesem Hintergrund sind die Renditen am Anleihemarkt gefallen und ...

