BRÜSSEL, Belgien, Dec. 14, 2023 der Elektrizitätswirtschaft für 2024-2029 die kommenden politischen Entscheidungsträger auf, die Versprechen des Green Deal einzulösen, indem sie die Elektrifizierung beschleunigen, die Verbraucher stärken und die Versorgungssicherheit gewährleisten.



Die EU nähert sich dem Ende einer Legislaturperiode, die den Klimaschutz in den Mittelpunkt gestellt hat. Heute rücken Herausforderungen wie der Krieg in der Ukraine, wachsende geopolitische Spannungen und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit die Energiesicherheit wieder in den Mittelpunkt der EU-Agenda.

"Wir stehen vor einer ganz anderen Welt im Vergleich zu vor fünf Jahren, als die letzten Wahlen zum Europäischen Parlament stattfanden. Elektrizität ist heute nicht nur die Lösung für die Klimakrise, sondern auch ein entscheidendes Mittel, um die Energieunabhängigkeit Europas mit heimischer, sauberer und erneuerbarer Erzeugung zu sichern", so der Generalsekretär von Eurelectric , Kristian Ruby.

Die nächste Legislaturperiode muss sicherstellen, dass jedes vereinbarte Ziel ordnungsgemäß umgesetzt wird, angefangen bei den Paketen Saubere Energie für alle Europäer und Fit für 55 .

"Wir sind es der nächsten Generation schuldig, die Versprechen des Green Deal einzulösen und die Regeln und Gesetze in tatsächliche Veränderungen vor Ort umzusetzen", fügt Ruby hinzu.

Aktionsplan zur Elektrifizierung

Heute macht Strom nur noch 23 % des Energieverbrauchs in Europa aus. Das bedeutet, dass die EU zwar hart an der Dekarbonisierung arbeitet, die Wirtschaft aber immer noch überwiegend mit fossilen Brennstoffen betrieben wird. Die Beschleunigung der Elektrifizierung muss ein Kernziel der nächsten Kommission werden, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu beenden. Die Elektrizitätswirtschaft fordert daher einen Aktionsplan zur Elektrifizierung mit Maßnahmen, die notwendig sind, um die Elektrifizierung drastisch zu beschleunigen.

Eine dieser Maßnahmen ist eine Überholung der Strominfrastruktur. Der EU-Netzaktionsplan ist ein ausgezeichneter erster Schritt, aber nicht das Ende des Weges. Die künftigen politischen Entscheidungsträger müssen dafür sorgen, dass die europäischen Stromnetze ausgebaut und digitalisiert werden, um einer Zukunft mit wachsendem Strombedarf und extremeren Wetterbedingungen gerecht zu werden.

Und schließlich müssen die Verbraucher in die Lage versetzt werden, eine aktivere Rolle bei der Dekarbonisierung Europas zu übernehmen. Die nächste Kommission sollte die Beteiligung der Verbraucher an der Energiewende fördern, indem sie die Einführung intelligenterer, energieeffizienterer Technologien erleichtert.