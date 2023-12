Der Mannheimer Energieversorger MVV Energie (ISIN: DE000A0H52F5) will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2023 (1. Oktober 2022 - 30. September 2023) eine Dividende in Höhe von 1,15 Euro ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr (1,05 Euro) ist dies eine Anhebung um 0,10 Euro bzw. rund 9,5 Prozent. Aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der MVV und ...

