© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres



Die Microsoft-Aktie hat noch mehr Aufwärtspotenzial, da das Technologieunternehmen von den Innovationen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) profitiere, meint ein Truist-Analyst.Das Investmentunternehmen Truist Securities hat die Coverage für den Tech-Giganten mit einer Kaufempfehlung aufgenommen. Analyst Joel Fishbein hat ein Drei-Jahres-Kursziel von 600 US-Dollar für die Microsoft-Aktie, das entspricht einem Anstieg von ca 60 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 375,54 US-Dollar am Mittwoch. Fishbeins Optimismus beruht auf der zukünftigen KI-Innovationen des Unternehmens. "Die frühen Investitionen in Künstliche Intelligenz haben das Unternehmen in die Lage versetzt, eine führende …