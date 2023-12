Advanced Micro Devices, Inc. 0.40% Dopatka (TECWERTE): +23% seit Kauf im wikifolio, das macht Spass! (14.12. 09:48) >> mehr comments zu Advanced Micro Devices, Inc.: www.boerse-social.com/launch/aktie/amd Intel 1.81% Dopatka (TECWERTE): +41% seit Kauf im wikifolio, das macht Spass! (14.12. 09:47) >> mehr comments zu Intel: www.boerse-social.com/launch/aktie/intel_corporation Deutsche Wohnen 7.78% FoxSr (AKTIEOKT): 2,3% an einem Tag legt "Aktien im Schlußverkauf" zu: Die deutliche Übergewichtung von DEUTSCHE WOHNEN (25% gem. Einstandskurs, 35% nach Marktkurs) zahlt sich auch heute angesichts des über 5%-igen Kurssprungs auf 23,60 Euro aus. Auch die Mehrheitsgesellschafterin VONOVIA legt um 9% auf 29 Euro zu. Zuletzt lag der Sachwert von VONOVIA bei ...

