Das Uniqa Corporate-Start up Mavie beteiligt sich mehrheitlich an dem polnischen Telemedizinlösungen-Anbieter Telemedi. Erich Kruschitz, CEO von Mavie: Wir sehen viel gemeinsames Potenzial in der Erweiterung und Stärkung des Portfolios von Telemedi durch unsere bestehenden Services, aber auch in der Expansion in weitere Märkte über Polen hinaus. Auch für Österreich sehen wir Möglichkeiten, um mit Partnern das Knowhow von Telemedi zu den Patienten zu bringen." Telemedi beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und ein Netzwerk von über 700 Ärzten. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein integriertes Netzwerk von 2.300 Kliniken und Labors. Mehr als 300.000 Patienten vertrauen auf die Dienstleistungen des ...

