Die Fed hält die Zinsen weiterhin konstant - und liebäugelt bereits mit Zinssenkungen für nächstes Jahr. Eine bekannte Tech-Aktie stieg daraufhin direkt auf ein Rekordhoch. Doch ist die Euphorie verfrüht? Die US-Notenbank Fed hat auf ihrer letzten Sitzung 2023 die Leitzinsen wie erwartet konstant gehalten, es war das dritte Mal in Folge. Doch für das kommende Jahr deutete sie erstmals vorsichtig Zinssenkungen an, nachdem sie in den vergangenen ...

