Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Das Ausmaß des Aufschwungs in fast allen Anlageklassen im vergangenen Monat ist außergewöhnlich: +4,54% für den US-amerikanischen Index für 7- bis 10-jährige Anleihen, der stärkste Anstieg seit August 2011; +6,85% für den europäischen "Coco"-Schuldenindex, der stärkste Anstieg seit März 2016, wenn man April 2020 und die Erholung nach Corona ausklammert; +14,56% für Immobilienaktien, wie seit März 2009 nicht mehr, so François Rimeu, Senior Strategist bei La Française Systematic Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...