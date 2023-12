Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Covered Bond-Jahr 2024 wird uns zum Jahresanfang wie üblich einen betriebsamen Start bescheren, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View".Ein hohes Emissionsaufkommen werde auf eine etwas belebtere Nachfrage treffen. Die Analysten der NORD/LB sähen klare Indikationen für zusätzliche Spreadausweitungen, würden aber spätestens in der zweiten Jahreshälfte mit dezenten Einengungen rechnen. Die Emittenten würden sich auch stärker auf das längere Laufzeitsegment konzentrieren - die "Mutigen" unter ihnen bereits im Januar oder Februar. Mehr Dynamik werden wir aber erst in der zweiten Jahreshälfte sehen, so die Analysten der NORD/LB. Das Nettoneuangebot werde auch in 2024 respektabel sein. Fundamentalseitig sollten sich sowohl die Emittenten als auch die Cover Pools robust präsentieren. (Ausgabe 37 vom 13.12.2023) (14.12.2023/alc/a/a) ...

