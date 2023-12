Die Federal Reserve hat im Dezember wie erwartet eine Zinspause eingelegt. Bei ihrer letzten geldpolitischen Sitzung in diesem Jahr machte die US-Notenbank den Anlegern noch eine Freude und signalisierte, dass für 2024 drei Zinssenkungen zu erwarten sind. Die großen US-Indizes sind in Folge auf die Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell um 1,4 Prozent angesprungen. Der Dow Jones kletterte erstmalig über die 37.000-Punkte-Marke. Der DAX läuft bereits seit Ende Oktober stark und markiert ein Rekordhoch nach dem nächsten. Noch vor der EZB-Sitzung am Donnerstag knackt der deutsche Leitindex zum ersten Mal die runde Marke von 17.000 Zählern. Wie der Kurs der Notenbanken zu werten ist und wie es weiter geht am Aktienmarkt, erklärt Tim Oechsner von der Steubing AG. Welche Aktien der Händler angesichts der aktuellen Marktlage interessant findet, erfahren Sie im Interview.