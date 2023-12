München (ots) -- Neue Doppelfolgen mit Carmen, Robert, Davina und Shania- Roberts Lampenfieber, Baupläne und ein neues Zuhause für die Familienyacht- Ab Montag, den 8. Januar 2024, immer montags, 20:15 Uhr bei RTLZWEIDas Warten hat ein Ende - Familie Geiss ist zurück. Am 8. Januar 2024, um 20:15 Uhr, geht es mit der brandneuen Staffel bei RTLZWEI wieder los. Stillstand gibt es bei Robert, Carmen und den Töchtern Davina und Shania nicht. Egal, ob OMR-Festival, glamouröse Ausflüge nach Dubai, St. Tropez oder New York - Carmen und Robert Geiss werden den Zuschauern auch in diesem Jahr wieder einen Einblick in ihr Luxusleben gewähren. Robert kämpft gegen sein Lampenfieber, es gibt ein Wiedersehen mit Oma Margret sowie Opa Reinhold und wie reagieren die Geiss-Frauen auf Roberts neueste Idee, die Familienyacht "Indigo Star" umzusiedeln?Glanzvoller kann das neue Jahr nicht starten: "Die Geissens - Eine schreckliche glamouröse Familie" sind zurück! Robert feiert gleich zu Beginn der Staffel eine Premiere. Er soll vor tausenden Zuschauern gemeinsam mit Kai Pflaume live auf der OMR, Europas größter Medien- und Digitalkonferenz, auftreten. Begleitet wird er dabei von seiner Familie und jeder Menge Fans vor Ort. Wird er den Auftritt meistern oder macht ihm doch sein Lampenfieber einen Strich durch die Rechnung?Lange haben die Zuschauer auf dieses Comeback hingefiebert: Oma Margret und Opa Reinhold sind zurück! Die gesamte Familie macht sich auf den Weg von St. Tropez nach Spanien, um in der neuen Heimat von Familie Geiss Senior groß einzukaufen. Palmen und Materialien für die neu zu bauende Villa der Geissens in Südfrankreich müssen geshoppt werden und das ist in Spanien viel günstiger. "Preise wie im Freudenhaus", so der Millionär, während Carmen ihren Schwiegervater als Vertreter für den hauseigenen Wein rekrutiert. Für das neue Familiendomizil holen sich die Geissens übrigens nicht nur Materialien aus Spanien, sondern auch Inspiration aus der ganzen Welt. New York, die Hamptons, Dubai, Ras Al Khaimah, Malediven und Portofino dienen als Quelle der Fantasie für die Bauherren.Und Robert wäre nicht Robert, wenn er nicht inmitten des Neubaus die nächsten Pläne schmiedet: Die geliebte Familienyacht "Indigo Star" soll ein neues Zuhause bekommen - Dubai. Vor allem die drei Geiss-Damen sind von dieser Idee gar nicht angetan. Wird er seinen Kopf mal wieder durchsetzen? Glamour, Glanz und große Geissens-Gefühle sind in dieser Staffel jedenfalls einmal mehr vorprogrammiert.Die Sendung wird von Geiss TV produziert.Ausstrahlung ab 8. Januar 2024, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Die Geissens"Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Ihr Leben: exklusiv! Ihre Hobbies: teuer! RTLZWEI begleitet Carmen und "Rooobert" auf ihren Luxusreisen und dokumentiert den schrillen Alltag der wahrscheinlich beliebtesten Millionärsfamilie im deutschen TV.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100914462