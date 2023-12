LONDON, Großbritannien, 14. Dezember 2023 - Xalient, der internationale Spezialist für Identitäts- und Zugriffsverwaltung (Identity and Access Management, IAM), Sicherheit und Netzwerktransformation, freut sich, die Übernahme von Grabowsky BV, einem führenden Beratungsunternehmen für digitale Identität und Managed Services mit Niederlassungen in den Beneluxländern, bekannt zu geben. Dies folgt auf die jüngste Übernahme von Integral Partners LLC in den USA, mit der Xalient seine Position als führender Anbieter von IAM-Services und -Lösungen weltweit stärken konnte. Mit der Aquisition von Grabowsky stärkt Xalient seine Position im Bereich digitale Identität weiter, da sie es ermöglicht, Kunden ein erweitertes Angebot bereitzustellen und noch höheren Mehrwert für Unternehmen weltweit zu schaffen.

Die Expansion von Xalient in den Beneluxländern schafft die Basis für das zukünftige Wachstum des Unternehmens in allen europäischen Märkten und die Bereitstellung von kundenorientierten Identitäts- und Zero-Trust-Lösungen zur Erhöhung der Sicherheit.

Grabowsky hat eine bedeutende Marktpräsenz in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg mit Kunden im öffentlichen und privaten Sektor. Das Unternehmen verfügt über umfassende Kompetenzen im Bereich Identität, u. a. bei Identity Governance und Administration (IGA), Privileged Access Management (PAM) und Customer Identity Access Management (CIAM). Xalient ist jetzt bestens aufgestellt, um seinen Kunden einen umfassenden globalen IAM-Service anzubieten, da es über unübertroffene Identitätsexpertise in den USA, Großbritannien und jetzt auch in den Beneluxländern verfügt. Durch diese beiden Übernahmen beschäftigt Xalient jetzt weltweit über 300 Mitarbeiter.

Sherry Vaswani, CEO und Gründerin von Xalient, unterstreicht die strategische Bedeutung der Akquisition. "Wir freuen uns, dass Grabowsky jetzt Teil der Xalient-Familie ist. Grabowsky genießt in der Branche sowohl bei Partnern als auch bei Kunden einen hervorragenden Ruf. Vor allem teilt Grabowsky auch den Ethos unseres Unternehmens, kundenorientierte Lösungen anzubieten, die von anerkannten Experten entwickelt und bereitgestellt werden."

Steven Daniëls, Managing Director von Grabowsky, erklärte dazu: "Da wir uns seit 38 Jahren auf die Bereitstellung von IAM-Technologien und -Services spezialisien, können wir klar erkennen, dass der heutige IAM-Sektor für die IT-Landschaft von morgen zu sehr isoliert ist. Die Identität spielt bei Cybersicherheit und Vernetzung eine wichtige Rolle, sodass ihre Verwaltung äußerst komplex ist. Deshalb ist ein Zero-Trust-Ansatz im Umgang mit Zugriffsrechten für alle Identitäten unerlässlich. Wir freuen uns somit sehr, dass wir jetzt zur Xalient Group gehören. Aufgrund unserer gemeinsamen Werte und Ambitionen und der Tatsache, dass sich unsere Services so gut ergänzen, war die Entscheidung für Xalient naheliegend. Sie ermöglicht es, das Unternehmenswachstum weltweit voranzutreiben."

Mark Cooke, Chief Operating Officer von Xalient, meinte abschließend: "Wir beobachten weltweit eine wachsende Nachfrage nach IAM-Strategien und -Lösungen. Dies ist zum Teil auf den steigenden Bedarf an Sicherheit bei Initiativen zur digitalen Transformation zurückzuführen. Kunden erkennen zunehmend die Zusammenhänge zwischen Identität, Sicherheit und Vernetzung bei der Umsetzung von Zero-Trust-Prinzipien und wenden sich an Spezialisten wie Xalient. Diese Übernahme vergrößert unsere geografische Reichweite in ganz Europa und stärkt unsere Position im Hinblick auf unsere nächste Wachstumsphase."

Über Xalient

Um mehr über Xalient und sein Angebot an Services zu erfahren, gehen Sie zu www.xalient.com .

Das Unternehmen Xalient, dessen Hauptsitz sich in Großbritannien befindet und das über Niederlassungen in den USA verfügt, zählt Kellogg's, die Avis Budget Group, WPP und Keurig Dr Pepper zu seinen Kunden. Es wurde vor acht Jahren gegründet, um die traditionellen Märkte für sichere Netzwerke zu revolutionieren und von dem großen Trend hin zu Cloud-Technologie zu profitieren, der angesichts der immer komplexeren Cyber-Bedrohungen eine hohe Nachfrage nach flexibler, kosteneffizienter globaler Vernetzung und Sicherheit geschaffen hat. Nach der strategischen Übernahme von Integral Partners am Jahresanfang kann Xalient erstklassige Beratungs-, IGA-, PAM-, Kundenidentitäts-, Access Enforcement- und andere IAM-Lösungen, transformative Software- Defined-Networking- und Cybersecurity-Technologien sowie Managed Services anbieten. Xalient hilft den größten Unternehmen der Welt, ihre Resilienz und Anpassungsfähigkeit zu erhöhen und flexibler auf Veränderungen zu reagieren.

*Xalient wurde 2023 von der Financial Times und von Statista das zweite Jahr in Folge als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa eingestuft.

Über Grabowsky

Um mehr über die Lösungen und Services von Grabowsky zu erfahren, gehen Sie zu www.grabowsky.com .

Das Unternehmen Grabowsky, das über Niederlassungen in Den Haag (Niederlande) und Asse (Belgien) verfügt, ist ein führender Experte auf dem Gebiet der digitalen Identität (IAM). Mit über 35 Jahren Erfahrung gelingt es Grabowsky, die digitale Resilienz und Agilität von Unternehmen in ganz Europa zu erhöhen. Aufgrund seines Expertenwissens, seiner Erfahrung und seines innovativen Ansatzes hat sich Grabowsky eine herausragende Position in der Branche gesichert und zahlreiche renommierte Auszeichnungen erhalten. Grabowsky hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine nahtlose und sichere Zusammenarbeit aller digitalen Identitäten innerhalb des Unternehmens und zwischen verschiedenen Unternehmen zu ermöglichen.

*Grabowsky wurde 2022 von SailPoint als "EMEA Admiral Delivery Partner of the Year" für Software und SaaS (Software-as-a-Service) ausgezeichnet und erhielt 2022 den "EMEA Growth Partner of the Year Award" von CyberArk.

