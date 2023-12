Nach massiven Kursgewinnen in den letzten Tagen verlor die Morphosys-Aktie (WKN: 663200) am Donnerstagmorgen fast -4% und war damit das Schlusslicht im TecDAX-Index. Ist der Biotech-Titel zu stark gestiegen oder gibt es andere Gründe für den Kursverlust? Morphosys vorgestellt Morphosys ist ein 1992 gegründetes Biopharma-Unternehmen mit Sitz in Planegg bei München. Die Firma hat ihren Schwerpunkt in der Erforschung und Entwicklung von Wirkstoffen ...

