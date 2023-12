Laut Berichten von Bloomberg hat Spotify (WKN: A2JEGN) einen wichtigen Sieg gegen Apple in einem Kartellprozess errungen. Doch wie wirkt sich dieser auf die Aktie aus? Und wie geht es mit dem Titel weiter? Spotify vorgestellt Spotify Technology S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Audio-Streaming-Dienste an. Zum klassischen Musik-Streaming kam in den vergangenen Jahren auch der immer stärker wachsende Podcast-Markt hinzu. ...

