Betreff: Wie war das Jahr am KMU-Anleihemarkt? + INTERVIEW und AUSBLICK von Fondsmanager Markus Stillger + KOLUMNE: Asterix und der Anleihemarkt + Neue Emittenten am Bondmarkt + STUDIE zum Börsenjahr 2023 + Aktuelle Emittenten-News

Ein intensives Kapitalmarkt-Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Wieder einmal erlebt der KMU-Anleihemarkt Höhen und Tiefen, wobei zumindest gefühlt die Tiefen deutlich ausgeprägter sind als die Höhen. Speziell der Immobilienbereich, der einst führende Sektor am Markt, ist in diesem Jahr von den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen und den Zinserhöhungen besonders gebeutelt, was auch einige Anleihe-Emittenten deutlich zu spüren bekamen ...

