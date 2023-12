Totgesagte leben länger! Ein Zitat, das in diesem Jahr insbesondere auf den Anleihenhandel zutrifft. Mit dem Zinsanstieg sind Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Emerging Markets und Fremdwährungsanleihen wieder rege nachgefragt. Ob inflationsindexierte Anleihen tatsächlich die großen Gewinner waren und wie sich Anleger auf mögliche Zinssenkungen in 2024 vorbereiten - hier die Einschätzungen von Jens Furkert, Leiter Anleihenhandel an der Stuttgarter Börse.