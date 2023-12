Die Aktien der Deutsche Bank haben am Vortag einen Rücklauf gestartet und im Tagestief 11,75 Euro erreicht. In der Folge konnten die Papiere aber direkt wieder hochziehen und zeigen sich am heutigen Donnerstag aktuell bei 11,96 Euro. Und damit nicht mehr weit von der Marke von 12 Euro entfernt. Zuvor hieß es im Insight: "Der Stopp wurde am heutigen Mittwoch erreicht, die Long-Position im Gewinn verkauft. Der Aufwärtstrend ist übergeordnet klar intakt. ...

