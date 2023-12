DJ SENTIMENT/DAX-Bullen streichen die Segel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Bullen scheint der Mut zu verlassen. Wie der wöchentlichen Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist das Bullenlager der Institutionellen um 13 Prozentpunkte auf 25 Prozent eingebrochen. Bei den Privaten schrumpfte es um 11 Prozentpunkte auf 40 Prozent. Der Bärenanteil der Profis wuchs um 12 Prozentpunkte auf 47 Prozent, bei den Privatanlegern erhöhte er sich um 5 Prozentpunkte auf 38 Prozent. Damit sind 28 Prozent (+1 Prozentpunkt) der Profianleger neutral gestimmt und 22 Prozent (+6 Prozentpunkte) der Privatanleger.

"Die deutschen Aktien, gemessen am DAX, sind in der siebten Woche in Folge weiter gestiegen. Diesmal ist die Reaktion vieler mittelfristig orientierter Anleger klar: Gewinne mitnehmen und auf die Short-Seite wechseln" so Sentiment-Analyst Joachim Goldberg. Er erwartet einen Wiedereinstieg auf der Unterseite von 16.300 und 16.350 Punkten. Nach Goldbergs Annahme beruhen die Kurssteigerungen auf langfristigen internationalen Quellen. Und da das Jahresende näher rücke, sei das Risiko eines Short Squeeze deutlich höher.

Deutlich optimistischer schätzen die US-Privatanleger die Lage ein. Laut der wöchentlichen Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) ist der Bullenanteil auf 51,3 Prozent von 47,3 Prozent in der Vorwoche gestiegen. Der Bärenanteil verringerte sich deutlich auf 19,3 Prozent von zuvor 27,4 Prozent. Damit 29,4 Prozent der US-Privatanleger neutral gestimmt nach 25,3 Prozent.

December 14, 2023

