Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Diese Woche treffen sich die Notenbanker von FED und EZB ein letztes Mal in 2023, so die Börse Stuttgart.Die FED habe am Mittwoch den Anfang gemacht und ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert belassen. Allerdings hätten die US-Währungshüter deutlichere Zinssenkungen für 2024 als bisher erwartet signalisiert. Am heutigen Donnerstag folge die EZB-Sitzung, von der Anleger ebenfalls Signale für 2024 erwarten würden. ...

