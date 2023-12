Waiblingen (ots) -Aus Aachen, Hannover und Reutlingen kommen die Sieger-Teams des STIHL Cutting Edge Awards 2023. Zum fünften Mal hat das schwäbische Familienunternehmen STIHL den Studierendenpreis an junge Talente für ihre herausragenden Projektideen verliehen.Nachhaltigkeit, Urbanisierung und Zukunftsfähigkeiten125 Studentinnen und Studenten in 44 Teams aus ganz Deutschland hatten ihre innovativen Konzepte beim diesjährigen Wettbewerb eingereicht, der unter dem Motto "the future is orange" stand und die Kategorien Planet Centricity, Urbanisation und Future Skillsets als Orientierung vorgegeben hatte. "Nachhaltige Zukunftskonzepte spielen eine immer wichtigere Rolle in der Gestaltung und Entwicklung von Produkten. Durch den Einsatz innovativer Technologien und einer gezielten Zusammenarbeit mit und Förderung von jungen Studierenden möchten wir bei STIHL aktiv dazu beitragen, eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für kommende Generationen zu schaffen," begründet Karen Tebar, stellvertretende Beiratsvorsitzende und Jury-Mitglied, die Ausrichtung des fünften Wettbewerbs.Das FinaleNeun Teams erreichten das Finale und präsentierten am 8. Dezember 2023 ihre zukunftsweisenden Ideen vor der vierköpfigen Jury, neben Karen Tebar bestehend aus Anke Kleinschmit, STIHL Vorständin Entwicklung, Dr. Michael Prochaska, STIHL Vorstand Personal und Recht, und Prof. Dr. Maud Helene Schmiedeknecht, Professorin für Corporate Governance und Corporate Social Responsibility an der ESB Business School der Hochschule Reutlingen. Entwicklungsvorständin Anke Kleinschmit: "Der Innovationsgedanke war bei allen Einreichungen sehr groß. Was uns heute unmöglich erscheint, ist in einigen Jahren vielleicht state-of-the-art."Die GewinnerÜber die Siegerprämie von jeweils 1.500 Euro durften sich drei Teams freuen, die die Jury mit ihren Projektideen überzeugten:- Team "Variocollect": Malte Schüttrumpf, Felix Bartram und Philipp Sudmann von der RWTH Aachen (Studiengänge Maschinenbau und Elektrotechnik) konzipierten einen autonomen und modularen Roboter, der die Straßenreinigung von morgen unterstützen soll. Aufgrund seiner Modularität kann er diverse Arbeitsbereiche der Straßenreinigung ohne menschliches Eingreifen übernehmen.- Team "Business Bären":Lennard Paul und Antonia Schauer von der FHDW Hannover (Studiengang Finanzen, Controlling und Risikomanagement) hatten sich der Vernetzung der STIHL Produkte durch Umfeld-Sensoren mit dem Internet der Dinge und der Nutzbarmachung von künstlicher Intelligenz angenommen. Darauf könnte die Entwicklung neuer modularer Produkte aufbauen und Konzepte entstehen für Landwirtschaft und Forst ebenso wie für die Stadtplanung der C40-Städte, einem globalen Netzwerk von Bürgermeistern der führenden Städte der Welt, die gemeinsam gegen die Klimakrise vorgehen wollen.- Team "PowerCycle": Simon Deitmers, Jonas Hillefeld, Helena Schemmel und Alina Sporer von der Hochschule Reutlingen (Studiengang International Business Development) haben eine Kreislauflösung für das Akku-Geschäftsmodell von STIHL konzipiert, die durch eine Kombination von Recycling und Leasing der Akkus den Kundennutzen steigern und den Umstieg auf Akku-Geräte für die Kunden erleichtern soll.Mehr Informationen zum STIHL Cutting Edge Award: https://corporate.stihl.de/de/karriere/studenten/stihl-cutting-edge-award.Die ausführliche Presseinformation und ein Foto stehen auf der STIHL Website unter https://stih.ly/presse (https://corporate.stihl.de/de/presse/presseinformationen-unternehmen/2023/cutting-edge-award-2023-aus) zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:ANDREAS STIHL AG & Co. KGDr. Stefan CaspariLeiter Unternehmenskommunikation und ÖffentlichkeitsarbeitAndreas-Stihl-Straße 4 / 71336 WaiblingenTel.: +49 - (0) 7151/26-1402Fax: +49 - (0) 7151/26-81402E-Mail: stefan.caspari@stihl.deOriginal-Content von: ANDREAS STIHL AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64484/5672266