Die Einführung der künstlichen Intelligenz wird die Geschäfte von Adobe doch nicht so schnell ankurbeln wie erwartet. Und auch eine Untersuchung der US-Aufsicht macht dem Unternehmen zu schaffen.Adobe gab einen trüben Ausblick auf den Umsatz im Jahr 2024 und enttäuschte damit Investoren, die erwartet hatten, dass neue generative Werkzeuge für künstliche Intelligenz die Ergebnisse des Softwareunternehmens schnell in die Höhe treiben würden. Der Umsatz wird im Geschäftsjahr, das im Dezember 2024 endet, etwa 21,4 Milliarden US-Dollar betragen, erklärte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss. Der Gewinn vor Sonderposten wird bis zu 18 US-Dollar pro Aktie betragen. Analysten hatten im …