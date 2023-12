Mit Wirkung zum 01.01.2024 hat der Aufsichtsrat der HUK24, einer Tochtergesellschaft der HUK-COBURG Versicherungsgruppe, Daniel Schröder in den Vorstand bestellt. Der 36-Jährige folgt in dieser Rolle auf Detlef Frank, der ab 01.03.2024 in den Ruhestand wechselt. Schröder übernimmt von Frank das Ressort Betrieb, Technik und Prozesse. Zugleich bleibt er Leiter der Abteilung Digitale Services der HUK-COBURG Versicherungsgruppe.Schröder ist seit Januar 2020 Leiter Digitale Services der HUK-COBURG. Nach ...

