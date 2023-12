Paris (www.anleihencheck.de) - Benjamin Melman, Global CIO bei Edmond de Rothschild Asset Management, ist überzeugt, dass die Reaktion der Zentralbanken auf die Ereignisse des Jahres 2024 ausschlaggebend für die künftige Marktentwicklung sein wird.Das Jahr 2023 sei bisher von zwei stark gegenläufigen Trends geprägt gewesen: Das Wachstum sei zumindest in den USA robuster gewesen als erwartet, während die Kreditvergabe der Banken sowohl in Europa als auch in den USA rückläufig gewesen sei. Diese Situation werde nicht von Dauer sein: Ein Finanzierungswachstum von etwa 4 bis 5 Prozent erfordere zumindest ein Mindestmaß an Kreditvergabe. ...

