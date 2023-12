Hannover (www.anleihencheck.de) - Das FOMC belässt die Fed Funds Targets Rate bei einer Spanne zwischen 5,25% - 5,50% und ist vorsichtig optimistisch, so die Analysten der Nord LB.Wenn sich die Wirtschaft der Vereinigten Staaten weiter so positiv entwickle, allen voran die Inflation weiter sinke, dann seien sogar Zinssenkungen in Q2 2024 denkbar. Allzu viel Zinssenkungsdruck scheine die Gesamtkonjunktur aber nicht auszulösen. Im FOMC Gremium könne also weiterhin noch eine Abwartende Haltung an den Tag gelegt werden. Der Himmel habe sich im abgelaufenen Jahr zwar zwischenzeitlich etwasverdüstert. Vor allem das BIP-Wachstum habe aber positiv überrascht. Im Immobiliensektor sei die Situationaufgrund des hohen Leitzinses allerdings durchaus ernst - mit einem Klima ähnlich dem des Corona-Schocks. Nach Interpretationder Entscheidung des FOMC sei aber im kommenden Jahr auch im Immobilienbereich mit Entspannungstendenzen zu rechnen. (14.12.2023/alc/a/a) ...

