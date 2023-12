Heute im gabb: Um 12:30 liegt der ATX TR mit +1.88 Prozent im Plus bei 7449 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 12.91% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +4.77% auf 29.02 Euro, dahinter Palfinger mit +3.72% auf 24.375 Euro und AT&S mit +3.71% auf 25.99 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16878 (+0.00%, Ultimo 2022: 13923, 21.22% ytd). - Neues zu Marinomed, UBM, Andritz, Uniqa. VAS ...- Nachlese: Finanzpodcast-Studie- Unser Robot sagt: Pierer Mobility, Polytec, Agrana, Franz Jurkowitsch führt den 8. Tag in der GGC- Kurze zu EVN- Weniger Börsengänge in 2023- gabb Jobradar: VAS, Kontron, Rosenbauer- Börsegeschichte 14.12: Addiko Bank- Österreich-Depots: Schönes Tagesplus- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +1.60% vs. last gabb, ...

