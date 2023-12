Die Bank of England hat soeben entschieden den Leitzins bei 5,25 % zu belassen. Die Markterwartungen wurden damit erfüllt. Die Entscheidung im Notenbankrat fiel mit 6 gegen 3 Stimmen. 3 Notenbanker wollten den Zins weiter anheben. Daraufhin steigt das Pfund in einer ersten Reaktion in 3 Minuten gegenüber dem US-Dollar von 1,2662 auf 1,2712. Wichtiger ...

