Der Euro hat am Donnerstag ein halbes Prozent zugelegt und kostete am Mittag 1,0932 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch etwas unter 1,09 Dollar notiert. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag deutlich tiefer auf 1,0787 Dollar festgesetzt.Profitiert hat der Euro von Kursverlusten des Dollar. Die US-Währung wurde durch die Aussicht auf niedrigere Zinsen in den USA belastet. Am Mittwochabend ...

