Die Aktie des Halbleiterherstellers ams OSRAM steigt am Donnerstag stark an. Grund dafür ist eine Kaufempfehlung von Jefferies. Die Experten des US-Analysehauses senkten zwar das Kursziel drastisch, erhöhten jedoch gleichzeitig das Votum für die Papiere des in Premstätten beheimaten Unternehmens.Das Analysehaus Jefferies hat die Einschätzung für die Aktie des Technologieunternehmens ams OSRAM von ...

