DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES - Erfolgreiche Hauptversammlung am 14. Dezember 2023

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Kahl am Main (pta/14.12.2023/13:50) - Presse Information

SINGULUS TECHNOLOGIES - Erfolgreiche Hauptversammlung am 14. Dezember 2023

. Die Präsenz betrug 30,42 % des Grundkapitals

. Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu

Kahl am Main, den 14. Dezember 2023 - Bei der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) in Frankfurt am Main waren 30,42 % des Kapitals präsent.

Die Hauptversammlung hat allen Tagesordnungspunkten u.a. der Entlastung der Gremien und der Satzungsänderung mit großer Mehrheit zugestimmt. Als neuen Kandidaten für den Aufsichtsrat hat sich Herr Denan Chu, als Kandidat zur Verfügung gestellt und wurde von der Hauptversammlung gewählt.

Dr.-Ing. Stefan Rinck, Vorsitzender des Vorstands: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Mitglied des Aufsichtsrates, Herr Denan Chu, Vertreter unseres größten Aktionärs, der Triumph Science & Technology Group Co., Ltd. China."

SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren. SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen:

. Umweltbewusstsein

. Effiziente Nutzung von Ressourcen

. Vermeidung unnötiger CO2-Belastung

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A2AA5H / ISIN DE000A2AA5H5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

(Ende)

Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Adresse: Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de

ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie), DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2023 07:50 ET (12:50 GMT)