DAX® steigt erstmals über 17.000 Punkte

Der DAX® konnte am frühen Donnerstagmorgen im Handel die 17.000 Punkte-Marke knacken. Möglicherweise könnte auch die Pressekonferenz der FED Auslöser dafür gewesen sein, dort wurden zukünftige Zinssenkungen angedeutet. Auch bleibt hierfür die Inflationsrate ein weiterhin wichtiger Indikator.



Potentiell kann es laut FED-Chef Jerome Powell im nächsten Jahr bis zu drei Zinssenkungen kommen, auch der Dow-Jones-Index sprang infolgedessen auf ein neues Rekordhoch. Hierzu hat unser Leiter der Technischen Analyse, Jörg Scherer, im heutigen Daily Trading eine Analyse verfasst, welche wir Ihnen unten verlinkt haben. Auch geht die FED im kommenden Jahr von einem verlangsamten Wirtschaftswachstum aus, rezessive Anzeichen gäbe es in den Augen der Währungshüter jedoch nicht. Die europäische Zentralbank (EZB) zieht heute am frühen Nachmittag mit ihrem Zinsentscheid nach. Im Euroraum beträgt der derzeitige Hauptrefinanzierungssatz 4,5 %. Es bleibt abzuwarten, ob es anlässlich der Verkündung der EZB zu weiteren Kurssprüngen an den Kapitalmärkten kommen wird.

















