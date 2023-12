(shareribs.com) Brüssel 14.12.2023 - Der Zubau von Photovoltaik-Kapazitäten in Europa wird in diesem Jahr ein Rekordniveau erreichen. In den kommenden Jahren sind jedoch weitere Anstrengungen nötig. Laut einem Bericht von SolarPower Europe wird der Zubau von Photovoltaik-Kapazitäten in Europa in diesem Jahr 56 GW erreichen. Das wäre ein neuer Rekord und ein Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...