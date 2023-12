Die EZB lässt die Zinsen in Europa wie erwartet bei 4,50 Prozent. Der für Tagesgelder und Festgelder wichtige Einlagenzinssatz bleibt bei 4,0 Prozent. Wie reagieren jetzt DAX, Nasdaq, Gold, Bitcoin und Co? Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt angesichts abebbender Inflation und schwächelnder Konjunktur die Zinsen unverändert. Die Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde beschlossen am Donnerstag auf ihrer letzten geldpolitischen Sitzung ...

