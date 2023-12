London (www.anleihencheck.de) - Die FED hat bei Ihrer gestrigen Sitzung die Leitzinsen wie erwartet unverändert bei 5,25 bis 5,50 Prozent belassen, so Eric Winograd, Director-Developed Market Economic Research bei AllianceBernstein.Obwohl die US-Währungshüter die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen offenhalten würden, sei die Botschaft klar: Der Zyklus der Zinserhöhungen sei vorbei - es sei denn, es gebe signifikante unerwartete Ereignisse. Die Wahrscheinlichkeit einer Senkung in den kommenden Monaten sei größer als die einer Erhöhung. Der Weg, den die FED aufzeige, spiegele die Erwartung von zwei bis drei Zinssenkungen im nächsten Jahr wider - das liege am oberen Ende der Markterwartungen. FED-Chef Jerome Powell habe eingeräumt, dass das FOMC beginne, darüber zu diskutieren, unter welchen Bedingungen Zinssenkungen möglich seien. Das mache die Gesamtbotschaft des heutigen Treffens akkommodierender als erwartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...