Frankfurt (www.fondscheck.de) - Neues Allzeithoch im DAX und Dow Jones - die Jahresendrally an den Börsen macht sich auch im Fondshandel bemerkbar, so die Deutsche Börse AG."Bei uns ist mehr los, wir hatten ja auch eine extreme Bewegung", erkläre Matthias Präger, der für die Baader Bank Fonds handele. Unruhe herrsche allerdings bezüglich der Immobilienfonds. Die Verkaufswelle halte an, die Börsenkurse würden bröckeln, wie Jan Duisberg von der ICF Bank berichte. An der Börse sei der Trend nach unten schon eine Weile zu beobachten, Ende November habe nun aber auch ein erster Immobilienfonds selbst sein Portfolio bei einer turnusmäßigen Bewertung deutlich abgewertet, und zwar der Leading Cities Invest (ISIN DE0006791825/ WKN 679182) der KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft um rund 10 Prozent. Der Börsenkurs sei noch stärker gefallen. Duisberg spreche von einer "dramatischen Neubewertung". ...

