Plugsurfing bietet in seiner App ab sofort einen Routenplaner an. Das Streckenplanungstool wird von Chargetrip betrieben und weist den Weg, wo E-Auto-Fahrer an 600.000 Ladepunkte in 27 europäischen Ländern am besten laden können. Die rund 600.000 Ladepunkte entsprechen den inzwischen mit dem Plugsurfing-Dienst vernetzten Ladern in Europa. Um die für jede Route passenden Ladestandorte herauszufiltern, setzt das Unternehmen auf Unterstützung des niederländischen ...

