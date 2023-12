© Foto: Nancy Kaszerman - picture alliance / ZUMAPRESS.com |



Der Unternehmer und Investor Robert Kiyosaki hält unter anderem 15.000 Immobilien und 60 Bitcoins in seinem Portfolio. Drei Tipps des Multimillionärs, um ein Vermögen aufzubauen.Der amerikanische Unternehmer und Geschäftsmann Robert Kiyosaki hat sich in der Vergangenheit immer wieder skeptisch mit Blick auf Investments in Aktien und Fiatwährungen - Zahlungsmittel, die nicht an Rohstoffe gebunden sind - geäußert. Er setzt lieber auf Kryptowährungen, Edelmetalle und Öl. Eigenen Angaben zufolge besitzt Kiyosaki etwa 60 Bitcoins. Zudem ist er ein starker Befürworter von Investitionen in physische und greifbare Vermögenswerte wie Gold und Silber, das ebenso liquide wie Gold ist und der …