Die EVN hat die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 bekanntgegeben. Die Umsatzerlöse der EVN beliefen sich im Geschäftsjahr auf 3.768,7 Mio. Euro und blieben damit um 7,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das EBIT liegt bei 528,5 Mio. Euro (Vorjahr: 331,6 Mio. Euro), das Konzernergebnis bei 529,7 Mio. Euro (Vorjahr: 209,6 Mio. Euro). Das Unternehmen wird die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,52 Euro je Aktie zuzüglich Sonderdividende von 0,62 Euro je Aktie vorschlagen. Für das Geschäftsjahr 2023/24 wird ein Konzernergebnis in der Bandbreite von 420 bis 460 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Darüber hinaus wird auch die Dividendenpolitik der EVN für die Zukunft neu formuliert. Die Dividendenausschüttung soll künftig ...

