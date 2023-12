Die Strabag sanierte für die Asfinag in 2023 Abschnitte mit einer gesamten Strecke von ca. 30km, dabei wurden vor allem Leistungen in der Fahrbahnsanierung und dem Lärmschutzbau realisiert. Das gesamte Auftragsvolumen für diese Projekte umfasst rund 78 Mio. Euro. Es wurde laut Strabag großer Wert darauf gelegt ressourcenschonend zu arbeiten. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurden insgesamt ca. 45.000 t abgebrochener Asphalt wiederverwendet. "Wir freuen uns sehr, dass wir hier gemeinsam mit Asfinag zeigen konnten, dass recycelter Asphalt den geforderten Qualitätskriterien stark befahrener Autobahnen entspricht. Dieses Projekt wird definitiv eine Vorreiterrolle für das restliche Straßennetz in Österreich einnehmen", so Strabag-CEO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...