Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5089/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #547 geht es um die Vorstellung des neuen Tagebuchs, das mich 2024 begleiten wird und dessen Vorwort ich gerne nochmal umschreiben würde. Und ja, ich habe überlegt, aufzuhören, hänge aber 2024 fix als womögliches Partyjahr an. Neues gibt es zu Marinomed, UBM, Andritz, Uniqa und VAS. - "40x DAX und bis zu 40x Österreich", die tägliche Podcastshow im deutschen Börsenradio ab 2024. Welche Österreicher dabei sind: ...

