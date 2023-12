Der Altmeister hat in dieser Woche seinen Anteil an Oxy auf 27 Prozent erhöht. Er setzt damit auf ein Comeback bei Öl im kommenden Jahr.Nach Angaben der Börsenaufsicht SEC erwarb Berkshire Hathaway in dieser Woche nahezu 10,5 Millionen Aktien von Occidental Petroleum für etwa 588,7 Millionen US-Dollar. Durch diese Käufe steigt der Anteil von Berkshire an Occidental auf rund 27 Prozent. Berkshire besitzt auch Vorzugsaktien und Optionsscheine, die den Erwerb von weiteren 83,8 Millionen Aktien von Occidental zu einem Gesamtpreis von 4,7 Milliarden US-Dollar oder 56,62 US-Dollar pro Aktie ermöglichen. Sollten die Optionsscheine ausgeübt werden, könnte Berkshire insgesamt 33 Prozent an …