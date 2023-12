Am Donnerstag dürfte der Dow Jones Industrial dank der Aussicht auf eine Zinswende in den USA weitere Rekordhöhen erklimmen. Dem technologiewertelastigen Nasdaq 100 fehlt zu einer Bestmarke nicht mehr viel. Am Vortag hatte die US-Notenbank Fed die Märkte befeuert, indem sie laut Beobachtern deutliche Signale für Zinssenkungen 2024 gab. Voraussichtlich Mitte nächsten Jahres werde die Fed erstmals wieder die Zinsen senken. Rund 30 Minuten vor der Startglocke notiert der Dow 0,3 Prozent höher auf 37.200 ...

